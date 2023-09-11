Стало известно, с какими странами Россия может отменить визовый режим МИД РФ: Россия хочет отменить визовый режим со всеми странами Латинской Америки

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Россия ведет переговоры с шестью странами Латинской Америки об отмене визового режима, заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. По его словам, речь идет о Багамах, Барбадосе, Гаити, Мексике, Тринидаде и Тобаго и Сент-Люсии. Дипломат также напомнил, что безвизовый режим у РФ действует со всей Южной Америкой и практически со всей Центральной Америкой.

У нас задача, чтобы Латинская Америка вся была безвизовой, поэтому согласование идет, мы работаем. Когда соглашение будет, мы и подпишем, — сказал он.

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. По его словам, российская сторона активно работает по вопросу расширения числа стран с безвизовым режимом для россиян.

До этого сообщалось, что власти Анголы планируют отменить визовый режим для граждан России. Инициатива была выдвинута Советом министров республики. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование.

Ранее вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил о том, что новое правительство намерено увеличить срок безвизового пребывания россиян в стране с 30 до 90 дней. По его словам, посещающие Таиланд в зимний период россияне хотели бы оставаться там дольше, но не могут это сделать из-за имеющихся ограничений. Также премьер пообещал облегчить визовый режим и для других стран.