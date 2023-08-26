Россиянам могут увеличить срок безвизового пребывания в Таиланде Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней

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Новое правительство Таиланда намерено увеличить срок безвизового пребывания россиян в стране с 30 до 90 дней, сообщил вновь избранный премьер-министр государства Сеттха Тхависин. По его словам, которые приводит телеканал NBT, посещающие Таиланд в зимний период россияне хотели бы оставаться там дольше, но не могут это сделать из-за имеющихся ограничений. Также премьер пообещал облегчить визовый режим и для других стран.

Россия — большой рынок въездного туризма в Таиланд. <...> Мне говорили, что, например, в зимнее время приезжает много россиян, которые хотели бы оставаться здесь дольше 30 дней, но безвизовый въезд для граждан России ограничен 30 днями. Мы постараемся сделать так, чтобы российские туристы смогли находиться в Таиланде не 30, а 90 дней, — сказал Тхависин.

Он также пообещал облегчить визовый режим для стран, имеющих более холодный климат по сравнению с тайским, например для Казахстана.

В настоящее время в Таиланде действует 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ, такой же порядок установлен для пребывания граждан Таиланда в России.

Ранее польские туристы пожаловались на большое количество россиян, приезжающих на отдых в Таиланд. По данным издания Wirtualna Polska, в 2023 году число отдыхающих там россиян увеличилось более чем на 1000%. Российский «бум» в Таиланде подтвердило и Министерство туризма и спорта королевства. Как правило, россияне выбирают для отдыха остров Пхукет, на это и жалуются польские туристы в соцсетях.