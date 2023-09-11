Россия предложила отменить визовый режим с пятью странами Решетников: ближневосточным странам и Малайзии предложено отменить турвизы

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Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии, сообщил на сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» в рамках ВЭФ министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская сторона активно работает по вопросу расширения числа стран с безвизовым режимом для россиян.

Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии, — сказал Решетников.

До этого сообщалось, что власти Анголы планируют отменить визовый режим для граждан России. Инициатива была выдвинута Советом министров республики. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование.

Ранее вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил о том, что новое правительство намерено увеличить срок безвизового пребывания россиян в стране с 30 до 90 дней. По его словам, посещающие Таиланд в зимний период россияне хотели бы оставаться там дольше, но не могут это сделать из-за имеющихся ограничений. Также премьер пообещал облегчить визовый режим и для других стран.

В свою очередь консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй допустил, что власти КНР в будущем могут отменить визовый режим для граждан России. Он отметил, что уже сейчас российские туристы могут посещать страну группами без оформления виз. По его словам, скоро в Китай смогут приезжать без виз и россияне-одиночки.