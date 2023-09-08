Стало известно, какая страна может отменить визы для россиян «Известия»: власти Анголы намерены ввести безвизовый режим для россиян

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Власти Анголы планируют отменить визовый режим для граждан России, сообщил «Известиям» посол РФ Владимир Тараров. Инициатива была выдвинута Советом министров республики. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование.

Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование, по итогам которого будет передан в парламент Анголы и утвержден. Эта инициатива — прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала, — рассказал дипломат в интервью изданию.

Он добавил, что дальнейшее решение о судьбе законопроекта остается за парламентом Анголы.

Как рассказали источники издания, принятие необходимого решения является исключительно вопросом времени. В посольстве Анголы в РФ подтвердили, что правительство действительно рассматривает вопрос о введении безвизового режима для граждан России.

Ранее вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил о том, что новое правительство намерено увеличить срок безвизового пребывания россиян в стране с 30 до 90 дней. По его словам, посещающие Таиланд в зимний период россияне хотели бы оставаться там дольше, но не могут это сделать из-за имеющихся ограничений. Также премьер пообещал облегчить визовый режим и для других стран.

В свою очередь консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй допустил, что власти КНР в будущем могут отменить визовый режим для граждан России. Он отметил, что уже сейчас российские туристы могут посещать страну группами без оформления виз. По его словам, скоро в Китай смогут приезжать без виз и россияне-одиночки.