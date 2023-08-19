Китай может отменить визы для россиян Консул КНР Чэнь Божуй заявил о возможной отмене китайских виз для россиян

Фото: Jiang Hongjing/XinHua/Global Look Press

Власти Китая в будущем могут отменить визовый режим для граждан России, заявил в беседе с ТАСС консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй. Он отметил, что уже сейчас российские туристы могут посещать КНР группами без оформления виз. По его словам, скоро в Китай смогут приезжать без виз и россияне-одиночки.

Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что это обязательно случится в перспективе, — сказал китайский консул.

Он подчеркнул, что для ввода безвизового режима необходимо решить вопросы безопасности и мигрантов, преимущественно, в регионах Дальнего Востока.

Ранее посольство КНР в России освободило россиян от необходимости сдавать отпечатков пальцев при получении однократной или двукратной визы. Соответствующее решение вступило в силу с 9 августа и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщала, что средняя цена путевки в Китай после возобновления безвизовых групповых поездок составит 70–80 тысяч рублей на человека за неделю отдыха. По ее словам, эта цифра усредненная, реальная стоимость может сильно отличаться в зависимости от разных факторов, включая дальность перелета. К примеру, поездки в Китай из Владивостока будут заметно дешевле, чем из Москвы.