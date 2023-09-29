Казахстан предал Россию? Чем может закончиться наша дружба

Фото: akorda.kz

Касым Жомарт-Токаев и Олаф Шольц

На встрече с канцлером Олафом Шольцем президент Казахстана заверил немецкого коллегу в том, что его страна будет соблюдать все санкционные ограничения, направленные против России. То есть против страны, находящейся с Казахстаном в союзнических отношениях и объединенной с Астаной в нескольких региональных организациях. Так что же подвигло Касым-Жомарт Токаева на демонстрации подобной позиции?

Паломничество в Берлин

Не успели затихнуть разговоры о переговорах лидеров постсоветских азиатских республик на полях Генеральной Ассамблеи ООН с президентом Джо Байденом, как лидеры стран цепочкой потянулись уже в Берлин.

Первым в столицу Германии прибыл президент Казахстана Токаев. Основная повестка его встречи с лидерами Германии не была секретом. В рамка очередного пакета антироссийских санкций акцент сделан на прерывание маршрутов доставки в Россию санкционных товаров через третьи страны. И Касым-Жомарт Токаев заявил то, что на Западе хотели от него услышать: Казахстан обязуется впредь строго соблюдать все санкционные ограничения и сотрудничать со всеми институтами, за ними надзирающими.

Парадокс, однако, в том, что одновременно Токаев заверил Берлин в увеличении поставок казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба». Иными словами, с одной стороны, Токаев готов закрыть таможенные границы с Россией и заменить ее для Германии в качестве поставщика сырья. С другой, он надеется, что Россия это поймет и широко откроет свои трубы ради благосостояния Казахстана.

У любого наблюдателя такая позиция вызывает ощущение когнитивного диссонанса.

Своя рубашка ближе к телу

Но такие заявления господина Токаева давно перемежаются с визитами в Москву и словами о братской дружбе. Многовекторность давно превратилась в основу стратегии большинства бывших «республик-сестер». Лидеры новых государств регулярно бегают между Москвой и западными столицами, стремясь подороже продать свою политическую и экономическую лояльность. Намекая, что если не дадут чего-то одни, то они с радостью сольются в экстазе с другими.

Сейчас подобные комбинации стали еще более сложным, учитывая активную работу Китая в странах Центральной Азии. А значит, заверения, звучащие из Астаны или Ташкента, становятся все более обтекаемыми. Понятно, что у каждой страны есть собственные национальные интересы. Тот же Токаев заверял Байдена в надежности Казахстана как поставщика ряда стратегических материалов. Особенно после того как Китай пригрозил Штатам лишить их редкоземельных металлов. Теперь придется Токаеву что-то предлагать и Пекину.

Фото: akorda.kz Касым Жомарт-Токаев

России пора перестать оглядываться на прошлое

Заявления Токаева у многих в России вызвали смесь удивления и разочарования. А зря! Да, у нас с Казахстаном огромная общая граница, страны остаются частью единого экономического комплекса, а сам Казахстан в немалой степени экономически зависит от России. К тому же недавно только силовое вмешательство России спасло эту страну от гражданской войны, а самому Токаеву сохранило власть и, возможно, жизнь. Но оказанная услуга, напоминают англичане, уже ничего не стоит. А они в такой политике знают толк.

Еще Назарбаев отрицал возможность политического союза с Россией, и уже при нем основные стратегические месторождения были переданы под контроль западных корпораций. Ныне же в Астане, как в Ташкенте и в Бишкеке, внимательно следят за ходом нашей спецоперации на Украине, выжидая, чья окончательно возьмет. И, похоже, местный деловой мир в какой-то период поверил в несокрушимую натовскую силу, а потому в Киеве «расцвели» казахские «гуманитарные» юрты, предлагающие щедрое угощение.

А России, как уже неоднократно было замечено, пора отказаться в отношениях с соседями от устаревших стереотипов, от апелляции к совместному прошлому и дедам, что вместе воевали. Мир все более жесткий и прагматичный. И не надо стесняться действовать в его парадигме.

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