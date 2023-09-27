Украинский конфликт никогда не закончится, как война в Корее

Фото: МО Украины

Украине не грозит гражданская война. Хотя президент этой страны Владимир Зеленский, возможно, хотел бы этого. Но пока он продемонстрировал свою некомпетентность в сфере истории и политики.

Почему на Украине не будет гражданской войны

С одной стороны, мы видим накопившиеся за десятилетия противоречия среди украинского населения, ненависть двух сторон друг к другу и диаметрально противоположные мнения касательно будущего страны и ее курса. Но с другой стороны, отсутствует самый важный фактор, который необходим для ее начала, — ресурсы.

Новообразованную армию из гражданских нужно хоть как-то собрать, вооружить и содержать. Но ни один социальный слой населения Украины сейчас не может себе этого позволить. Где взять мотивированных на захват власти людей? Как их вооружить, если в стране и так не хватает оружия и она вынуждена просить его у других государств? На что содержать этих людей, если страна по уши в долгах?

Да, гражданские войны никогда не отличались высокотехнологичными армиями. Но они всегда имели активных солдат, которые имели мотивацию к захвату власти исключительно военным путем.

Сейчас же население Украины и так находится в состоянии сильной усталости, так что даже возможные интересанты просто не располагают достаточным количеством каких-либо ресурсов для начала гражданской войны.

Призрачные кошмары Зеленского

Президент Украины боится разделения страны по «корейскому сценарию». И тут я хочу рассказать, что Зеленский, как всегда, боится чего-то фантастического, а реальным проблемам не уделяет внимания.

Недавно он обвинил Польшу в том, что она выступает на стороне России, совсем позабыв о всех услугах этой страны, оказанных Украине, и непростых российско-польских отношениях. За последний год, для мировой политики Зеленский превратился из президента в параноика, который везде выискивает союзников России. Вместо того чтобы заняться делами в своей стране и пытаться деэскалировать проигрышный конфликт, он рьяно кидается на всех «подозреваемых».

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press Анджей Дуда

С корейским сценарием происходит то же самое. Пока контрнаступление проваливается, а доверие к Украине от западных партнеров тает, президента Украины волнует перспектива разделения страны. Страны, которая уже по уши в долгах. Страны, которая уже и так в полной зависимости от США.

У раздела Украины просто нет интересантов, это не будет выгодным ни для одного государства, которое вложило хоть грамм свинца в руки украинской армии. А таких государств в Европе предостаточно. И вместо того чтобы решать проблемы или хотя бы искать пути их решения, Зеленский ищет выход из ситуации, которая совершенно не грозит его стране.

Настоятельно рекомендую президенту Украины проспаться и наконец-то начать работать, а иначе его стране будет угрожать не раскол, а полное уничтожение.

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