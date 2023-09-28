Эсэсовец Хунка может заставить Европу прекратить поддержку Украины

Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очевидно, что мы являемся свидетелями мирового движения по реабилитации нацизма. Кучка эсесовцев в прибалтийских государствах, время от времени волочащих ноги по брусчатке Риги или Таллина, это цветочки по сравнению тем, что происходит на Украине.

Именно она сегодня является главной лабораторией, где молодежь объединяется в группы по националистическим убеждениям, формируются боевые подразделения нацистов и вынимается из пыльных чуланов подзабытая символика Третьего рейха.

На Западе принято этого не замечать. Более того, периодически звучат слова о том, что весь этот нацизм — выдумки российской пропаганды. А разговоры о геноциде в Донбассе «смехотворны» для канцлера Германии Олафа Шольца.

Случайность или спланированная акция?

СВО стала упреждающим ударом по самой идеологии и по ее носителям. Когда завершилась операция по освобождению завода «Азовсталь» в Мариуполе, миру явились обнаженные тела бойцов одного из элитных воинских подразделений Киева. Там было на что посмотреть. По татуировкам, как по учебному пособию, можно было изучать нацистскую символику и увидеть, с какой нечистью мы воюем.

Наверное, для того чтобы начали открываться глаза, должно было произойти что-то незапланированное. И случиться это должно было там, где никому не придет в голову утверждать, что это снова «российская пропаганда». Впрочем, утверждать будут даже вопреки здравому смыслу. Но об этом ниже.

То, что произошло в канадском парламенте 22 сентября, было, безусловно, спланированной акцией. Это был как бы пробный шар со стороны тех, кто стоит за героизацией нацизма: авось прокатит. Зал рукоплескал 98-летнему Ярославу Хунке, представленному, как «ветеран Второй мировой войны, который сражался за независимость Украины против русских».

Среди тех, кто устроил овацию военному преступнику, служившему в дивизии СС «Галичина», были премьер-министр Канады и президент Украины. Это Зеленскому, по-видимому, хотели доставить удовольствие: как-никак дед — ветеран борьбы против русских, «героический соотечественник», так сказать. Стоя аплодировала эсесовцу и посол Германии в Канаде Сабина Шпарвассер.

Фото: 14th Waffen Grenadier Division Ярослав Хунка (Гунько)

А потом, как говорится, что-то пошло не так. Поднялась мощная волна протеста со стороны еврейских антифашистских организаций и целого ряда государств, включая Польшу, Россию, Белоруссию. Радостный нацистский шабаш вначале вызвал недоумение, затем перерос в настоящий скандал.

Дело дошло до отставки

Резонанс был таким, что организаторы и участники мероприятия вынуждены были приносить извинения. А спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота, прикрывший ценой своей репутации премьер-министра Джастина Трюдо, ушел в отставку.

Наконец и сам премьер покаялся, произнеся что-то не очень внятное о необходимости дать «отпор российской пропаганде и дезинформации». Он-то отлично понимал, что инцидент сам по себе возымел мощный антинацистский эффект и наглядно показал то, о чем Россия не устает говорить повсеместно.

Отвечая на выпад премьера Трюдо в адрес России, предприниматель Илон Маск, заметил: «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией».

Наконец члены парламента Канады решили осудить нацизм во всех проявлениях и (внимание!) «отозвать» почести, оказанные эсесовцу Хунке. Как бы «разаплодировать» его.

Польский министр образования вообще заявил о необходимости экстрадиции из Канады в Польшу старого бандеровца.

В общем, подобного обратного эффекта не ожидал никто. Попытка героизации нациста вылилась во всеобщее осуждение античеловечной идеологии. Причем неистово осуждали даже сами фигуранты скандала.

По сути, на глазах у мировой общественности произошел акт саморазоблачения и дискредитации нацизма и тех лидеров государств, которые рукоплескали 98-летнему эсесовцу.

Подарок самим себе

На Западе этот инцидент назвали «лучшим подарком Путину». Однако, если разобраться, «подарок» этот нужнее западному обществу, которое наивно считает (не все, конечно), что денацификация — это мифическая цель и часть пропаганды Кремля.

Возможно, этот инцидент станет переломным событием в отношении к неонацизму в мире и повлияет на решения стран о безудержной поддержке Киева.

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