Калининград или Кенигсберг: скоро грядет большая топонимическая война

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вид на Калининград

Комиссия по иностранным делам парламента Эстонии выступила с идеей переименовать два наших города. Как выяснилось, законодатели этой маленькой, но гордой страны испытывают страдания, видя на географической карте названия «Калининград» и «Кингиссеп». А потому предлагают впредь в своем обиходе именовать их неизменно «Кенигсберг» и «Ямбург», или еще короче — Яам. Впрочем, они не первые, кто покусился в последнее время на нашу топонимику.

Полякам неймется

Как это часто бывает в последнее время, новая инициатива по переименованию российских городов впервые была озвучена Польшей. Хищно поглядывая в сторону нашего Калининградского анклава, местные политики предложили без затей вернуть областной столице название Кенигсберг. И дело не только, как утверждали в Варшаве, в исторической правде.

Современная Польша неоднократно плодила фейки о том, что Россия незаконно владеет этой территорией, которую ей, дескать, передали под контроль не то на сорок, не то на пятьдесят лет. Самое забавное в этой ситуации то, что большую часть бывшей Восточной Пруссии после окончания Второй мировой войны передали именно Польше. Но в своем русофобском раже власти этой страны даже не отдают себе отчет в том, что, распространяя такие спекуляции, подставляют сами себя. Бросают камни в соседа, хотя сами живут в стеклянном доме.

У Литвы свой Караляучус

Не отстает от Польши и нынешняя Литва, которая также имеет претензии на наш Калининградский анклав. К слову, во времена, когда Литва была еще советской, местные коммунистические власти обращались лично к Сталину просьбой присоединить эту территорию к их республике. Властитель им разумно отказал, но претензии эти пережили все последующие исторические потрясения.

Теперь в Вильнюсе намерены именовать Калининград, название которого не соответствует некой балтийской традиции, Караляучус (Королевская гора). Причем на дорожных указателях в Литве это название уже фигурирует. Еще более горячие головы вообще откровенно называют наш анклав Малой Литвой. Уже и не скрывают своих территориальных претензий.

Собственно, и нам бы не мешало иногда напоминать, что Вильнюс долго носил название Вильно. И только перед войной волей советского руководства вернулся в состав Литвы. Да и Каунас был просто Ковно. А то у наших соседей историческая память очень избирательна.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Вид на Калининград

Горячие эстонские парни

И вот эстонцы решили присоединиться к фантазиям своих союзников. Выясняется, что и им есть дело до Калининграда и заодно до небольшого городка, носящего имя эстонского революционера Виктора Кингиссепа. И вновь они мечтают увидеть на карте Кенигсберг и Ямбург.

Конечно, можно перехватить у них инициативу и напомнить, что на месте нынешнего Таллина (с одним «н», вопреки эстонским требованиям) находился древний славянский город Колывань, окруженный множеством легенд. А университетский городок Тарту всегда был Дерптом, а еще раньше — Юрьевым в честь русского князя. И, собственно, и мы имеем моральное право вспомнить и такие исторические названия.

Смешно? Вот только когда говорят о планах победить и раздробить Россию, такие игры вокруг топонимики уже не кажутся чьими-то невинными чудачествами, а прологом к возможной агрессии. Вот и министр обороны Германии Борис Писториус вспомнил название Кенигсберг. К чему бы это?

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