Санкции ЕС против Белоруссии в Чехии вступят в силу не позже 21 сентября

https://static.news.ru/photo/8b98ca9a-f07b-11ea-a8e4-fa163e074e61_660.jpg Томаш Петржичек Фото: Vit Simanek/CTK Photo/Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября. По его словам, ЕС добивается переговоров Минска с оппозицией.

Считаю, что санкции ЕС (против представителей белорусских властей — NEWS.ru) вступят в силу не позже 21 сентября, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что первоначально в санкционный список входило 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов и применение силы против участников акций протеста. Однако в Евросоюзе видят, что жестокое обращение с мирными демонстрантами продолжается, поэтому список в ближайшие дни могут расширить.

В Белоруссии почти месяц дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Как писал NEWS.ru, глава Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить на введение санкций со стороны ряда государств. Об этом политик заявил во время общения с коллективом предприятия «Савушкин-Орша».

Лукашенко отметил, что стороны, предлагающие обложить Минск санкциями, «зажрались и забыли, что такое Беларусь», а также захотели «наклонить» республику с помощью танков и ракет.