Самолёты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана

https://static.news.ru/photo/adce4568-f05d-11ea-8bc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Israeli Air Force/facebook.com

Истребители израильских ВВС нарушили в воскресенье воздушное пространство Ливана. Пилоты на пониженной высоте имитировали налёты на районы Набатия и Иклим ат-Туффах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Al-Watania. По его информации, израильские самолёты совершили также интенсивные полёты над лагерями палестинских беженцев, расположенными в южных городах Сайда и Тир.

Ранее здесь побывал глава Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаил Хания. Он приехал в Бейрут на палестинскую конференцию, посвящённую выработке национальной стратегии противодействия американо-израильским планам на Ближнем Востоке.

На территории Ливана находятся 12 лагерей палестинских беженцев, созданных после арабо-израильской войны 1948 года, в них проживают порядка 450 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Израиль и ОАЭ договорились нормализовать отношения после переговоров в августе при поддержке США. Эмираты стали третьей страной арабского мира после Иордании и Египта, которая согласилась заключить мир с еврейским государством. Подобную сделку Вашингтон предлагал и «Хезболле», заявлял её генсек Хасан Насралла.