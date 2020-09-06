Саакашвили намерен 7 сентября раскрыть план своего возвращения в Грузию

https://static.news.ru/photo/8e0ab70e-f05b-11ea-b90d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что 7 сентября объявит о своём плане по возвращению на родину. Официальный Тбилиси ведёт в отношении него следствие по ряду уголовных дел. Сейчас политик живёт в Киеве. Он занимает должность главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

Ранее Саакашвили в видеообращении в Facebook выразил благодарность Украине как своему «второму дому», отметив, что теперь возвращается на родину, чтобы достойно «служить своей стране». Ряд представителей властей Грузии посчитали это ложью. Глава Минюста Тея Цулукиани пообещала задержать Саакашвили сразу при пересечении границы.

Завтра сделаю обращение в связи с планом своего возвращения, — написал Саакашвили в Facebook.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя журналистам намерение Саакашвили, сказал: «Пусть приезжает».

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Сложив полномочия, он покинул родину. Грузинскими властями он разыскивается по четырём уголовным делам, которые сам называет политически мотивированными (по двум делам заочно вынесены приговоры). Бывшему президенту на родине грозит 11 лет лишения свободы.

Сейчас в Грузии официально начата предвыборная кампания. 31 октября граждане страны будут выбирать новый парламент, причём выборы пройдут по новой формуле: 120 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент снижен и составляет теперь всего лишь 1% (прежде было 3%), писал NEWS.ru.