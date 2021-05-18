Рябков сообщил о подготовке будущей встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/f3cfc980-b7bb-11eb-b938-96000091f725_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящий момент нет окончательных договорённостей по поводу проведения гипотетического саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Стороны сейчас прорабатывают разные аспекты данного вопроса. Об этом в разговоре с журналистами сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передаёт РБК.

Он отметил, что Москва зафиксировала всё, что по поводу саммита говорили в Вашингтоне, в том числе на самом высоком уровне. По словам дипломата, в случае если договорённости будут достигнуты, подготовка будет глубокой. Эта работа потребует определённого времени.

Мы смотрим на потенциальный саммит как на крупнейшее мероприятие в наших двусторонних отношениях, а также как на очень серьёзный сигнал всему международному сообществу, — подчеркнул Рябков.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Джо Байден и российский лидер Владимир Путин могут встретиться в Швейцарии.

Окончательное решение о месте и дате проведения саммита зависит от итогов переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые должны пройти в конце мая. Источники отмечают, что со стороны Москвы нет однозначного ответа на встречу двух лидеров, но если российская сторона даст своё согласие, то встреча с большой вероятностью пройдёт в Швейцарии.