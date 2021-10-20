Руководитель смертников у талибов возглавил отдел полиции в Кабуле

Возглавлявший отряд террористов-смертников в движении «Талибан» (запрещено в РФ) Мавлави Зубайр Мутмаин стал начальником полиции в одном из районов Кабула, отвечающим за безопасность и разрешение супружеских споров. В его подчинении бывшие талибы, ставшие теперь полицейскими. При этом, как пишет газета Wall Street Journal, неясно, какими именно законами они руководствуются.

Такой же бессистемный подход пронизывает остальную часть правительственной бюрократии Афганистана, где тысячи образованных специалистов оставили свои рабочие места или покинули страну в августе, — сообщает издание.

Их места заняли талибы, не имеющие опыта управления министерствами или правительственными ведомствами, отмечает газета.

Отмечается, что свежеиспечённым стражам порядка не выплачивается зарплата, а сами они не проходили какую-либо специальную подготовку для работы в правоохранительных органах. Уголовный кодекс в стране пока не принят.

Сам Мутмаин, как пишет Wall Street Journal, считает, что если раньше целями движения были американцы и сотрудничавшие с ними афганцы, то теперь той же цели — укреплению власти талибов — служит охрана общественного порядка. В его ведении находится решение в том числе бытовых конфликтов населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хотя де-юре талибы не признаны, но де-факто являются руководством Афганистана. И прямые контакты официальных лиц России с талибами направлены на то, чтобы лучше понять ситуацию в стране.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с делегацией талибов. Она прошла в закрытом для прессы режиме. Лавров заявил талибам о том, что Россия призывает их сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил Афганистана. Он призвал талибов выполнять свои обещания, в том числе о том, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран. Также глава российского МИД напомнил им о важности социальной политики, соблюдения основных прав и свобод граждан.