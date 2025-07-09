Арсеналы вооружений НАТО оказались истощены на фоне поддержки Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио в своей колонке для издания USA Today. По его словам, Альянс нуждается в масштабном восстановлении оборонного потенциала.

Рубио подчеркнул, что военному блоку предстоит восполнить поддержку Киева, включая системы ПВО и артиллерию. Госсекретарь напомнил про договоренности довести военные расходы стран НАТО до 5% от ВВП. Он уверен, что на фоне этого США останутся единственной страной, способной полностью удовлетворить оборонные потребности Европы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение США переложить на Европу расходы на военную помощь Украине — логичное и справедливое. По его словам, европейцы должны взять на себя большую долю обязательств.

Отмечалось, что США потратили более $1,6 млрд (125 трлн рублей), выделенных Украине, на развитие собственной военной промышленности и наращивание производства артиллерийских боеприпасов внутри страны. Речь идет о средствах, выделенных в 2024 году.