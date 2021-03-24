Россиян предупредили о подорожании летнего отдыха в Турции

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Стоимость летнего отдыха в Турции для россиян может вырасти на 15% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Летом, конечно, цены могут подрасти. Мы предполагаем, что в пределах 10–15%, не больше, — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что стоимость туров будет зависеть от спроса. Если он будет не очень высоким, то и цены на отдых расти не будут.

Ломидзе напомнила, что в настоящее время у туроператоров, реализующих путёвки в Турцию, действуют акции раннего бронирования. Можно приобрести летние туры с 30-процентной скидкой. По её словам, Турция сейчас продаётся не столь активно, как курорты Краснодарского края, поэтому есть шанс найти интересное предложение.

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 марта в Турции вступило в силу новое правило для всех туристов. За 72 часа до прилёта в страну пассажиры должны заполнить электронную анкету, которая находится на сайте Минздрава. Затем её нужно распечатать либо скачать на мобильное устройство. Предъявить её будет необходимо в аэропорту вылета. Подчёркивается, что без анкеты пассажиру не позволят пройти на посадку.