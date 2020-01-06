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Как сообщили в посольстве РФ в Иране, на борту разбившегося возле Тегерана самолёта Boeing 737-800 NG российских граждан не было.

По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера «Боинг-737» авиакомпании МАУ российских граждан не было, — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Сотрудники посольства также принесли «глубочайшие соболезнования» родным и близким жертв этой трагедии.

По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера «Боинг-737» авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии pic.twitter.com/TtqpqBigET — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) January 8, 2020

Как писал NEWS.ru, Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился в 6:00 по местному времени 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Он направлялся в Киев. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. Украинская дипмиссия в Иране сообщила, что версия теракта при крушении Boeing-737 пока исключена. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя. По разным данным, на борту находились 177-179 пассажиров и членов экипажа. Уже известно, что члены экипажа были гражданами Украины.