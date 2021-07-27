Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью

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Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Церемония состоялась в штаб-квартире ООН в Вене. Отмечается, что Россия стала первой страной, которая представила проект универсальной конвенции по борьбе с информационной преступностью. Документ разработали специалисты межведомственной рабочей группы.

В ведомстве подчеркнули, что этот проект имеет ряд преимуществ. Он учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности, в том числе криминальное использование криптовалюты.

Также проект расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов, — говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура РФ и Министерство юстиции Турции впервые подписали программу сотрудничества, касающегося борьбы с терроризмом и киберпреступностью, на 2021--2022 годы. Документ подписали генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и заместитель министра юстиции Турции Якуп Могул.