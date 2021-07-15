Россия призвала США не вмешиваться в дела Кубы

Россия призывает США не вмешиваться в дела Кубы и отменить блокаду на фоне сложной ситуации на острове. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой опубликованы на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что действия США по отношению к Кубе – это очередная политическая постановка. Москва призывает Вашингтон встать на объективные позиции, избавиться от лицемерия, от «двойного дна» в политике. Кубинское правительство обязано самостоятельно разобраться в происходящем.

От США и их последователей требуется одно: не вмешиваться в дела суверенного государства, — говорится в сообщении.

11 июля на Кубе начались первые с 1994 года массовые протесты и столкновения с полицией. Протестующие требуют решить социальные и экономические проблемы. Часть вышедших на улицы людей говорят о желании свергнуть власть. Глава Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов противостоять провокациям протестующих. Он убеждён, что за этой акцией могут стоять «контрреволюционные наёмники».

Ранее Мария Захарова выступила с аналогичным заявлением и призвала другие страны не вмешиваться в дела Кубы.