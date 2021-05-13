Россия предложила вакцину от СOVID-19 партнёрам по ООН и G20

https://static.news.ru/photo/197f091e-b499-11eb-8752-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что Россия предложила партнёрам по линии ООН, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и G20 предоставить вакцину от коронавирусной инфекции для обеспечения массовой вакцинации населения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пандемия коронавирусной инфекции вновь подтвердила большое значение совместных координированных действий всех государств-членов организации. Россия первая в мире разработала и зарегистрировала вакцину против коронавируса, мы её предложили всем партнерам по линии ООН, группе «двадцатки», БРИКС и ШОС, и предложили наладить конструктивное взаимодействие, обеспечить массовую вакцинацию населения, — рассказал премьер на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Мишустин считает, что ООН должна объединять усилия международного сообщества в преодолении в том числе экономических последствий пандемии. Генсек ООН поблагодарил российского премьера за усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мы это очень ценим, — заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что в ООН видят, как российское правительство делает всё возможное для победы над коронавирусом. По его словам, это важно и важна работа по производству вакцин.

Ранее Антониу Гутерриш призвал ВОЗ признать, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» играет одну из ключевых ролей в прививочной кампании и одобрить препарат. Генсек ООН назвал абсурдной ситуацию, по которой богатые страны имеют возможность для привития большей части своего населения, а развивающиеся страны не имеют доступа даже к одной дозе вакцины.