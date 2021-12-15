Россия передала США конкретные предложения по гарантиям безопасности

Россия передала помощнику госсекретаря США Карен Донфрид конкретные предложения по гарантиям безопасности, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Как передаёт ТАСС, он также заявил о готовности российской стороны обсуждать предложения о безопасности публично.

Москва готова публично обсуждать предложения о безопасности, ничего не скрывая, поскольку вопрос чрезвычайно важен для безопасности России, и надеется на положительную реакцию США и НАТО, — сказал Ушаков.

По его словам, представлять Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности будет замглавы МИД Сергей Рябков.

Он также добавил, что сам также проведёт закрытую беседу по телефону с одним из руководителей Белого дома по вопросам гарантий безопасности. Но при этом не конкретизировал, с кем именно запланированы переговоры.

У меня сегодня тоже будет контакт с одним из руководителей американской администрации на этот счет (по гарантиям безопасности. — NEWS.ru) по телефону. Пока не могу [сказать, с кем будет разговор]. Договоренность пока есть, но я не хочу подводить коллег. Это будет закрытый разговор, — отметил Ушаков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости предоставления Москве гарантий безопасности о нерасширении НАТО на восток. Кроме того, Лавров заявил о безальтернативности минских договорённостей по ситуации в Донбассе. Глава российского внешнеполитического ведомства призвал ФРГ повлиять на Украину как страну — участницу «нормандского формата».