Россия обвинила канадские СМИ в отрицании преступлений Киева Российский МИД обвинил канадские СМИ в отрицании преступлений Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В опубликованном обзоре недостоверных публикаций МИД России сообщается, что СМИ Канады отрицают факты преступлений Киева. Российские дипломаты отмечают, что канадцы пытаются извратить выводы доклада правозащитной организации Amnesty International о нарушениях украинскими военными законов ведения войны. Некоторые издания объясняют использование ВСУ детских садов и больниц для прикрытия тем, что украинские военные якобы таким образом защищаются.

Статья обеляет украинских военных, которые «вынуждены» прикрываться мирным населением как живым щитом. Очевидные факты военных преступлений режима Киева в расчёт не принимаются, — сказано в обзоре ведомства.

В МИД РФ также назвали манипуляцией общественным мнением замалчивание использования запрещённых противопехотных мин против жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее выразил «серьёзную обеспокоенность» из-за обстрелов территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он назвал недопустимыми действия, которые подвергают опасности этот объект. По словам лидера Германии, Берлин сделает всё, чтобы предотвратить драматическую ситуацию на ЗАЭС. Он при этом не уточнил, каким образом немецкое руководство планирует остановить обстрелы территории электростанции.