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«Россия 1»: Гордон предложил свой вариант для переименования Украины

03:26, 08 сентября 2021
«Россия 1»: Гордон предложил свой вариант для переименования Украины Дмитрий Гордон Фото: gordondmitry/facebook.com
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Журналист из Киева Дмитрий Гордон заявил, что обсуждение идеи о переименовании Украины следует продолжить. Украина должна называться «Россией 1», тогда настоящая Россия станет «Россией 2», предложил он в эфире телеканала «Украина 24».

Гордон отметил, что желание в этом вопросе «потроллить Россию» он считает хорошей идеей.

Но я пошёл бы дальше. Назвать Украину тогда Россия 1. Чтобы та Россия, которая Россия, была Россией 2. Вот это был бы троллинг высшего порядка, — подчеркнул журналист.

Позже он назвал свои слова о переименовании родины шуткой.

Ранее стало известно, что автор идеи о переименовании Украины в Русь-Украину Алексей Арестович назвал предложение полушуткой и своим личным мнением. Это отнюдь не официальная позиция Киева, уточнил советник украинского лидера Владимира Зеленского.

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