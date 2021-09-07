«Россия 1»: Гордон предложил свой вариант для переименования Украины

Журналист из Киева Дмитрий Гордон заявил, что обсуждение идеи о переименовании Украины следует продолжить. Украина должна называться «Россией 1», тогда настоящая Россия станет «Россией 2», предложил он в эфире телеканала «Украина 24».
Гордон
Но я пошёл бы дальше. Назвать Украину тогда Россия 1. Чтобы та Россия, которая Россия, была Россией 2. Вот это был бы троллинг высшего порядка, — подчеркнул журналист.
Позже он назвал свои слова о переименовании родины шуткой.
Ранее стало известно, что автор идеи о переименовании Украины в Русь-Украину Алексей Арестович назвал предложение полушуткой и своим личным мнением. Это отнюдь не официальная позиция Киева, уточнил советник украинского лидера Владимира Зеленского.