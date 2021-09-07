«Россия 1»: Гордон предложил свой вариант для переименования Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. И поездка станет для него унижением, заявил в эфире телеканала «НАШ» экс-депутат Рады Евгений Мураев.

Политик отметил, что из-за большой заинтересованности Зеленского во встрече с Путиным он отправится туда, куда укажут. Тем более что украинский лидер — «заложник своих слов». Если раньше Зеленский ещё выбирал,...