Российский посол предупредил о попытке «майданного переворота» в Сербии Посол РФ Боцан-Харченко: в Сербии происходят попытки «майданного переворота»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Противники политики президента Сербии Александра Вучича пытаются осуществить в Белграде попытки «майданного переворота». Такое мнение высказал посол России Александр Боцан-Харченко, его слова приводит ТАСС. Дипломат подчеркнул, что эти попытки являются частью гибридной войны.

Это часть гибридной войны. Хочу подчеркнуть, что практически синхронно действовали антибелградские силы, [они] действуют на два фронта — это ситуация в Косове и попытки майданного переворота здесь, в Белграде, — сказал Боцан-Харченко в беседе с журналистами.

Он также назвал ситуацию в Косово «взрывоопасной». По словам посла, подобные вспышки регулярно повторяются, за последний год их было несколько и их интенсивность с каждым разом только возрастала. Боцан-Харченко указал на то, что нарастающая эскалация чревата взрывом не только регионального, но и европейского масштаба. Кроме того, эскалация конфликта указывает на «деградацию ситуации на севере Косова вплоть до критической черты».

29 мая тысячи сербов собрались перед зданиями муниципалитетов на севере Косово с требованиями отвода спецназа и отзыва косоварских мэров. Вечером в Звечане произошли столкновения между сербами и натовскими силовиками, которые открыли по протестующим огонь, применили светошумовые гранаты и распылили слезоточивый газ. Пострадали более 50 участников акции.

Ранее, 8, 12 и 19 мая, в Белграде состоялись массовые акции протеста под лозунгом «Сербия против насилия». Люди вышли на улицы после событий 3 и 4 мая, когда в школе в Белграде в результате стрельбы погибли 10 человек и были ранены семеро, а в муниципалитете Младеновац мужчина из автомата расстрелял 8 человек и ранил 14 человек. Протестующие требовали отставки главы МВД Братислава Гашича и руководителя Агентства безопасности и информации Александра Вулина, а также настаивали на закрытии ряда СМИ, преимущественно проправительственного толка.