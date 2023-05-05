Подозреваемого в убийстве восьмерых человек в Младеноваце задержали В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек в Младеноваце

Фото: Соцсети

Полиция задержала подозреваемого в убийстве восьми человек в селе под Белградом, заявило национальное телевидение Сербии RTS. По его информации, нападавшего удалось арестовать в районе города Крагуевац, в 60 км от места преступления. В поисках преступника было задействовано около 600 сотрудников правоохранительных органов.

Мужчина, убивший прошлой ночью восемь человек и ранивший 14 человек, задержан в окрестностях Крагуеваца, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подозреваемый, 21-летний Урош Б., поспорил с группой людей на школьном дворе в своем селе. После этого он взял дома автомат и открыл стрельбу. Затем он отправился в родное село Шепшин, где также начал стрелять. По некоторым данным, Урош является сыном военного.

В начале мая произошло нападение на школу в столице Сербии Белграде, погибли как минимум девять человек — восемь учащихся и охранник. Еще шестеро учеников и педагог получили ранения. Предполагается, что подросток устроил бойню из-за конфликта с учителем истории, возможной его причиной была неудовлетворительная оценка.