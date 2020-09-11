Российский истребитель вылетал на перехват самолёта норвежских ВВС

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Истребитель Воздушно-космических сил РФ МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата норвежского самолёта-разведчика.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передаёт ТАСС. Самолёт ВКС вылетел для опознания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы. Пилот идентифицировал норвежский самолёт как Falcon-20 и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

Falcon-20 выполняет функции радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

Как писал NEWS.ru, главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что постоянные рискованные манёвры самолётов НАТО у российских границ несут риски инцидентов. По словам офицера, только профессионализм российских пилотов до сих пор помогал избегать проблем. Суровикин подчеркнул, что действия авиации НАТО противоречат заявлениями командования Альянса о стремлении избегать конфронтации.