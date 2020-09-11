Российский истребитель вылетал на перехват самолёта норвежских ВВС

Истребитель Воздушно-космических сил РФ МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата норвежского самолёта-разведчика.
Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России,
Falcon-20 выполняет функции радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.
Как писал NEWS.ru, главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что постоянные рискованные манёвры самолётов НАТО у российских границ несут риски инцидентов. По словам офицера, только профессионализм российских пилотов до сих пор помогал избегать проблем. Суровикин подчеркнул, что действия авиации НАТО противоречат заявлениями командования Альянса о стремлении избегать конфронтации.
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