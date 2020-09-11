Главком ВКС: действия авиации НАТО опровергают обещания Альянса

Главком Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин заявил, что только профессионализм российских пилотов позволяет избегать инцидентов с военными самолётами США и других стран НАТО.
Суровикин указал, что реальные действия авиации Альянса противоречат стремлению не допускать конфронтации, которое декларируют официальные лица НАТО. Как
Суровикин подчеркнул, что в воздухе граница не так выражена, поэтому военный самолёт может оказаться на территории другого государства за считанные минуты.
Как писал NEWS.ru, 28 августа бомбардировщики В-52Н ВВС США отработали удары крылатыми ракетами по РФ из Эстонии и Канады во время учений Allied Sky. Американские самолёты прикрывали около 40 истребителей тактической авиации национальных ВВС 12 стран НАТО. Суровикин рассказал, что Кремль через военно-дипломатические каналы получил сообщение о готовящихся манёврах ещё 21 августа, но точной даты начала учений указано не было.
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