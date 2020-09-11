Главком ВКС: действия авиации НАТО опровергают обещания Альянса

https://static.news.ru/photo/4573e60a-f42a-11ea-86df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Ruano/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Главком Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин заявил, что только профессионализм российских пилотов позволяет избегать инцидентов с военными самолётами США и других стран НАТО.

Суровикин указал, что реальные действия авиации Альянса противоречат стремлению не допускать конфронтации, которое декларируют официальные лица НАТО. Как передаёт РИА Новости, главком ВКС напомнил, что при сближении воздушных объектов с российской границей средства ПВО приводятся в повышенные степени боевой готовности, что несёт риски инцидентов.

Суровикин подчеркнул, что в воздухе граница не так выражена, поэтому военный самолёт может оказаться на территории другого государства за считанные минуты.

Как писал NEWS.ru, 28 августа бомбардировщики В-52Н ВВС США отработали удары крылатыми ракетами по РФ из Эстонии и Канады во время учений Allied Sky. Американские самолёты прикрывали около 40 истребителей тактической авиации национальных ВВС 12 стран НАТО. Суровикин рассказал, что Кремль через военно-дипломатические каналы получил сообщение о готовящихся манёврах ещё 21 августа, но точной даты начала учений указано не было.