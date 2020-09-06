Российских туристов среди ночи выселили из отеля в Турции

В Турции администрация одного из отелей была вынуждена выселить в час ночи 60 иностранных туристов из 20 номеров, среди которых были и граждане России.
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Выселенных иностранцев оперативно разместили в соседней гостинице. По словам Марии Шекер, главы одного из турагентств, подобная ситуация довольна предсказуема, так как далеко не все отели смогли продлить лицензию на обслуживание иностранцев и получить сертификат здоровья, требующий еженедельного обновления.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские туристы, которые после возобновления авиасообщения посетили Турцию, сообщают, что после возвращения в РФ им звонят сотрудники полиции.
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