Российских туристов среди ночи выселили из отеля в Турции

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В Турции администрация одного из отелей была вынуждена выселить в час ночи 60 иностранных туристов из 20 номеров, среди которых были и граждане России.

По данным портала «Медикфорум», причиной послужило отсутствие у гостиницы разрешения на осуществление туристической деятельности. Ночью в отель нагрянула с проверкой полиция. Необходимых документов администрация предоставить не смогла, отель сразу же опечатали.

Выселенных иностранцев оперативно разместили в соседней гостинице. По словам Марии Шекер, главы одного из турагентств, подобная ситуация довольна предсказуема, так как далеко не все отели смогли продлить лицензию на обслуживание иностранцев и получить сертификат здоровья, требующий еженедельного обновления.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские туристы, которые после возобновления авиасообщения посетили Турцию, сообщают, что после возвращения в РФ им звонят сотрудники полиции.