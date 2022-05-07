Российские военные задержали гражданина Хорватии в Мариуполе

Военнослужащие ВС РФ на улице в Мариуполе / Фото Илья Питалев/РИА Новости

В МИД Хорватии сообщили о задержании своего гражданина российскими военными в Мариуполе, передаёт хорватский национальный телеканал HRT. Хорватские власти уже обратились к украинской стороне для помощи в разрешении ситуации.

МИД подтвердил, что российская армия задержала хорватского гражданина, который мог пытаться выйти из Мариуполя вместе с несколькими другими бойцами, — сообщает хорватский телеканал.

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин ранее заявил, что старшие офицеры как минимум из трёх зарубежных государств могут находиться на территории мариупольского завода «Азовсталь», заблокированного российскими войсками и силами Донецкой Народной Республики. Об их присутствии там рассказывают пленные националисты и покинувшие предприятие гражданские лица, отмечает он.

Представитель властей ДНР добавил, что о присутствии офицеров-иностранцев косвенно могут свидетельствовать попытки деблокировать находящихся на заводе боевиков, а также «попытки договориться» руководства других стран. В качестве примера собеседник агентства привёл частые звонки французского президента Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину.