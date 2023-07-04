Минобороны: российские бойцы отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России за последние сутки отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Потери противника составили до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено 10 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное ДНР, — говорится в сообщении Минобороны.

В районе населенного пункта Выемка ДНР был уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Украинские войска продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, где в течение суток российскими военными были отражены еще шесть атак, отметили в ведомстве.

В общей сложности за сутки в ходе боевых действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли 705 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены танк, шесть боевых машин пехоты, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки «Акация», установки «Гиацинт-С» и «Гвоздика», три гаубицы Д-20, четыре гаубицы «Мста-Б», три Д-30, две артиллерийские системы М777 производства США, а также польская установка Krab.

Утром 4 июля Минобороны сообщило об отражении атаки пяти украинских дронов на Новую Москву и Подмосковье. Четыре БПЛА были уничтожены системами ПВО, еще один дрон подавили средствами РЭБ.