Российские туроператоры отменяют поездки в Турцию из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/a03fe916-5a7e-11eb-8018-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идёт массовая отмена поездок в Анталью и на турецкие горнолыжные курорты из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщают российскиетуроператоры.

Программы в Анталию свёрнуты практически у всех туроператоров. Самая главная причина — то, что Турция сейчас не ждёт иностранных туристов в принципе, не только россиян, — цитирует «Турпром» гендиректора сети турагентств «Розовый Слон».

Как отмечает издание, причиной массовых отмен туров стали меры по противодействию пандемии, в частности закрытие спа-центров, прогреваемых бассейнов и подъёмников на горнолыжных курортах. Ограничения обвалили весь спрос на такие туры.

Однако, экскурсионные программы в Стамбул, Каппадокию, а также Измир по-прежнему остаются открытыми. Но дешёвые туры - от 15 тысяч рублей компенсируются высокими ценами на обязательные ПЦР-тесты в 3 тысячи рублей. Для туров на Мальдивы за полмиллиона расходы на тесты роли не играют, а вот для «копеечных» программ по Турции они оказались дополнительным минусом, влияющим на спрос.

Ранее в Турции определили сроки летнего курортного сезона 2021 года. Официально старт ему предполагается дать в апреле, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По его мнению, такое раннее начало по сравнению со странами-конкурентами позволит в значительной степени компенсировать потери 2020 года.

Турецкие власти рассчитывают на то, что к апрелю процесс вакцинации граждан «достигнет определённой точки», что позволит людям с большей уверенностью планировать летние путешествия. Кроме того, к этому сроку должна стабилизироваться ситуация с распространением инфекции и внутри самой Турции.