Российские дипломаты рассказали об обстановке в Кабуле

Обстановка в Кабуле напряжённая, но угрозы для дипломатической миссии нет. Об этом заявили РИА Новости в посольстве России.

Насколько мы знаем, в настоящее время стороны ведут политические контакты. Угроз посольству нет, эвакуация не требуется, — сообщил пресс-атташе посольства РФ в Афганистане Никита Ищенко.

МИД России не планирует эвакуировать дипломатов. А вот власти Германии приняли решение остановить работу посольства в Кабуле, немцев призвали покинуть страну.

Ранее запрещённое в России движение «Талибан» объявило о взятии под свой контроль всей территории Афганистана. Президент страны Ашраф Гани ведёт переговоры о передаче власти с боевиками и представителями США. CМИ сообщает, что политик в течение «ближайших часов» должен передать власть временному правительству. Глава Афганистана согласен уйти в отставку, если будет известен его преемник, он также настоял на заключении соглашения о мире и проведении честных выборов в стране.

Талибы опровергли сообщения о приезде в страну лидера политического крыла движения Муллы Абдула Гхани Барадара. Он является одним из основателей «Талибана». Ряд СМИ сообщали, что Барадар прибыл в Кабул и планирует встретиться с Гани.