Главы МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провели онлайн-переговоры для того, чтобы подготовить первую очную встречу, которая должна пройти в Москве 9-10 июня. За ней последует главное событие года для организации — встреча лидеров 22-23 июля в Санкт-Петербурге. Если коронавирус не вмешается в планы, то саммит может стать первой встречей глав государств, не зависящей от качества интернет-связи.

О планах проведения двух очных мероприятий заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам переговоров. Как страна-председатель в ШОС, Россия решила постараться организовать важные для неё переговоры.

Мы нацелены на проведение всех мероприятий, часть из них неизбежно состоится в формате видеоконференций. Но нацеливаемся на полноформатное очное проведение ключевых заседаний, включая Совет министров иностранных дел и, конечно же, саммит Шанхайской организации сотрудничества, — сказал Лавров.

До первой встречи в Москве с момента её объявления должен пройти месяц. За это время эпидемиологическая ситуация в российской столице, лидирующей по числу заболевших коронавирусом, может измениться. Пока что данные неутешительны: больше 126 тысяч заражённых, а ежедневный прирост новых случаев COVID-19 находится в районе пяти тысяч. Режим самоизоляции продлён до 31 мая. Тем не менее Россия, как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, могла уже выйти на плато распространения коронавируса. Открытым остаётся вопрос, в каком формате пройдёт встреча, если министры иностранных дел стран ШОС соберутся в Москве, пустят ли на неё прессу.

Другим вопросом, который стоял на повестке министров, стала борьба с коронавирусом. Как сообщил Лавров, к саммиту в Санкт-Петербурге стороны готовят «специальной набор документов», посвящённый обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и вопросам биологической безопасности. В подготовке этих документов будет участвовать и Китай, который стал объектом обвинений со стороны прежде всего США, в том, что эпидемия началась из-за утечки вируса из лаборатории в Ухани. Звучали и предположения о том, что распространение COVID-19 выгодно Пекину. Отвечая на вопрос NEWS.ru, обсуждались ли эти вопросы в ходе заседания, российский министр сказал, что «ШОС не уполномочен проводить какие-то расследования». По его словам, организация заинтересована в том, чтобы наладить «открытое, честное и эффективное» взаимодействие по борьбе с последствиями пандемии, а для этого важно знать причины появления коронавируса.

Сергей Лавров Сергей Булкин/NEWS.ru

Именно с этой точки зрения важно разобраться в причинах возникновения этой инфекции. Насколько я знаю, китайские официальные представители выразили готовность сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения по проведению такой работы. Я убежден, что в этом заинтересованы все страны мира. Мы против того, чтобы этот научный, гуманистический подход, который нацелен на надёжную защиту человечества в будущем, политизировался и использовался в нечистоплотной конкурентной борьбе, — сказал Лавров.

Он напомнил, что в апреле прошла встреча экспертов стран ШОС в области медицины. Они договорились составить сводный документ, обобщающий опыт стран объединения в борьбе с коронавирусом.

У меня нет никаких сомнений, что в рамках этой работы наши китайские коллеги будут активно сотрудничать и предоставлять информацию, которую они накопили по итогам преодоления вспышки коронавирусной инфекции на своей территории, — добавил российский министр.

По словам главы МИД РФ, в текущей ситуации с распространением COVID-19 важно спасти как можно больше жизней и понять, как можно будет в будущем контролировать пандемию, особенно если она может «остаться с нами надолго».