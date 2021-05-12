Родственники обезглавили 20-летнего иранца-гея

https://static.news.ru/photo/d4c81794-b3b6-11eb-ba6e-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Родственники 20-летнего иранца Али Фазели Монфареда убили и обезглавили его после того, как узнали, что молодой человек является гомосексуалистом. По имеющимся сведениям, преступление совершили двое кузенов и сводный брат покойного, передаёт, ссылаясь на данные местной радиостанции, агентство Iran International.

Незадолго до убийства юноша проходил комиссию в иранском военкомате и заявил о своей ориентации, чтобы его не забрали в армию. Справка с соответствующими сведениями пришла по почте родственникам Монфареда. Так они узнали, что их брат — гей. С семьёй убитый не жил, однако он приехал домой, чтобы забрать армейские документы. Братья заманили его в машину и убили. Потом они позвонили матери Монфареда и рассказали, где она может найти обезглавленное тело сына.

Всех подозреваемых в так называемом убийстве чести уже задержали . Правозащитники возмущаются произошедшим и винят государство в том, что оно не только не защищает сексуальные меньшинства от общественных нападок, но, напротив, поощряет такие настроения в обществе.

Ранее правозащитные организации подали иск в суд ФРГ против пятерых приближённых главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с сообщениями о преследованиях геев в республике.

В документах фигурируют имена спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, зампреда правительства Абузайда Висмурадова и экс-главы полиции города Аргун Аюба Катаева. Фамилии двух других ответчиков не сообщаются.