Родным умершего после избиения в полиции дагестанца присудили €100 тысяч

Европейский суд по правам человека постановил выплатить жене, матери и двум сёстрам жителя Дагестана Марата Сатыбалова, умершего после избиения в полиции, €98 тысяч. Кроме того, российские власти должны будут возместить родственникам погибшего судебные издержки на сумме в €2,5 тысячи.
Сатыбалов скончался 7 мая 2010 года. За несколько дней до этого он поехал с друзьями на шашлыки, но попал в полицию. Его задержали из-за подозрений аптекаря, который принял Сатыбалова за ваххабита из-за длинной бороды.
После задержания полицейские стали избивать Сатыбалова и нескольких его друзей. При это они требовали объяснений по поводу бород. После избиения часть задержанных отпустили, а троих человек, включая Сатыбалова, отправили в камеру, где держали без пищи и воды. На свободу они вышли только на следующий день после уплаты административного штрафа.
Позднее друзья отвезли Сатыбалова в Хасавюртовскую больницу, поскольку он не мог встать и нормально дышать, его тело было покрыто ушибами. Кроме того, у него была вырвана часть бороды. Врач, делавший рентген, переломов у пациента не обнаружил и отправил его домой, дав несколько таблеток.
Через несколько дней Сатыбалову была сделана срочная операция. По словам медиков, после избиения он потерял много крови из-за внутреннего кровотечения. Также выяснилось, что у него сломаны рёбра, проколоты лёгкие, повреждены сердце и артерии.
Спустя несколько часов после операции состояние Сатыбалова ухудшилось до критического, у него отказали почки, и он скончался в больнице.
ЕСПЧ
Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году в ЕСПЧ поступило 59,8 тысячи жалоб. Более четверти из них пришлось на долю России. В результате РФ третий год подряд оказалась на первом месте по данному показателю.
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