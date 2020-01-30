Россия стала лидером антирейтинга по числу поданных жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2019 году. По состоянию на конец года в производстве ЕСПЧ находилось 59,8 тысяч жалоб, из них более четверти приходятся на РФ.
Как
Россия занимала первое место по числу обращений в 2017 году (8 тысяч жалоб из 63,4 тысячи) и в 2018 году (11,7 тысяч из 56 тысяч). Таким образом за два года число жалоб против РФ выросло почти двукратно.
ЕСПЧ вынес 884 решения в 2019 году, из которых 198 относились к России. В 186 из этих случаев суд признавал, что была нарушена хотя бы одна статья Европейской конвенции. Самыми частыми оказались обращения по поводу нарушения права на свободу и личную неприкосновенность (90) и на справедливый суд (61).
Как ранее передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин назвал некоторые решения ЕСПЧ неправовыми, однако подчеркнул, что Россия их всё равно исполняет.
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