https://static.news.ru/photo/065a17a0-434a-11ea-875a-fa163e074e61_660.jpg Здание Европейского суда по правам человека Фото: Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Россия стала лидером антирейтинга по числу поданных жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2019 году. По состоянию на конец года в производстве ЕСПЧ находилось 59,8 тысяч жалоб, из них более четверти приходятся на РФ.

Как следует из ежегодного доклада международной организации, против России было подано 15 тысяч жалоб (25,2% от общего числа). На втором месте оказалась Турция (9,2 тысячи, 15,5%), на третьем — Украина (8,8 тысяч, 14,8%).

Россия занимала первое место по числу обращений в 2017 году (8 тысяч жалоб из 63,4 тысячи) и в 2018 году (11,7 тысяч из 56 тысяч). Таким образом за два года число жалоб против РФ выросло почти двукратно.

ЕСПЧ вынес 884 решения в 2019 году, из которых 198 относились к России. В 186 из этих случаев суд признавал, что была нарушена хотя бы одна статья Европейской конвенции. Самыми частыми оказались обращения по поводу нарушения права на свободу и личную неприкосновенность (90) и на справедливый суд (61).

Как ранее передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин назвал некоторые решения ЕСПЧ неправовыми, однако подчеркнул, что Россия их всё равно исполняет.