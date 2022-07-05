Reuters: правительство Финляндии арестовало 865 российских товарных вагонов

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Не менее 865 российских грузовых вагонов арестовали в июне по запросу финского железнодорожного оператора из-за европейских санкций, сообщило агентство Reuters. Оно утверждает, что ранее служба судебных приставов Финляндии сообщала о заморозке активов некоторых лиц и компаний из России и Белоруссии. В их число вошли и транспортные фирмы, чьи активы составляют порядка €82 млн.

В распоряжение агентства попало письмо, в котором финский оператор железнодорожных услуг VR сообщил о сокращении перевозок в Россию и обратно. В документе говорится, что в апреле ЕС ввел санкции на поставки российского угля, а уже в июне приставы в Финляндии решили арестовать и конфисковать 865 отечественных вагонов.

Пресс-секретарь VR Group подтвердила в электронном письме, что «около 800 единиц попавших под санкции вагонов находятся в Финляндии в настоящее время». По ее словам, VR заинтересована в том, чтобы вернуть все конфискованные поезда в Россию.

Ранее стало известно еще об одном решении финской компании VR. Там сообщили, что считают нецелесообразным возвращать пассажирские перевозки поездом Allegro, который ранее курсировал между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Таким образом, даже на фоне снятия коронавирусных ограничений обеими странами поезд между Россией и Финляндией не перезапустят.