Reuters: ФРГ задумала изменить позицию США по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/b6949e58-8645-11eb-97e6-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Агентство Reuters узнало о новой «лучшей стратегии» ФРГ в разговоре с США по «Северному потоку — 2». Как рассказали в издании, на текущий день Германия старается выиграть время, чтобы представить Соединённым Штатам уже готовый проект, когда газопровод будет запущен. Таким образом, страна пытается изменить позицию государства-оппонента по данному вопросу.

Аналитики утверждают, что газопровод уже готов на 95% и может быть запущен к сентябрю текущего года. В ФРГ считают, что когда проект наконец-то запустится, риторика США по отношению к газопроводу изменится в лучшую сторону.

Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, потому что там думают, что когда трубопровод запустят, всё будет выглядеть иначе [для США], — рассказал один из дипломатов Евросоюза, знакомый с ситуацией.

Другой же европейский дипломат добавил, что в Берлине полагают, что у властей Соединённых Штатов имеется желание вести переговоры по этому вопросу. Только вот в Вашингтоне агентству рассказали, что США хоть и продолжают взаимодействовать с властями ФРГ, чтобы прояснить санкционные риски, только вот предлагать варианты решения «немецкой проблемы» вовсе не намерены.

Мы не считаем, что США должны предлагать варианты. Это немецкая проблема, которую на самом деле создали немцы, — заявил сотрудник Госдепапртамента США.

В Вашингтоне нет однозначной позиции по поводу давления на российско-немецкий проект. Некоторые члены администрации президента призывают здраво оценивать все перспективы развития «Северного потока — 2», особенно если учесть, что предыдущим администрациям не удалось добиться его закрытия.

Так, некоторые чиновники призывают администрацию Байдена рассмотреть возможность ослабления давления и вместо этого продумать, как можно использовать проект в будущем в случае кризисов.

Тем временем, как писал NEWS.ru, средний уровень газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ) упал до 33%. Этот показатель является минимальным за последние два года. Последний до этого момента минимальный уровень газа был зафиксирован в 2018 году и составлял 18%. Текущее снижение запасов в Европе обусловлено февральскими холодами на континенте, в связи с чем не исключается рост спроса на российское топливо.