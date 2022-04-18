Доказательств не надо: россиянам дали зелёный свет для отъезда в Германию

Германия, которая после Второй мировой войны радушно открывает двери для эмигрантов, как экономических, так и политических, чутко отозвалась и на ситуацию, в которой оказались не (немногочисленные) граждане России, не поддержавшие военную спецоперацию против Украины. Берлин в понедельник официально известил, что те россияне, которые опасаются за свою безопасность из-за выражения того или иного рода оппозиционных взглядов, будут приняты в Германии с распростёртыми объятиями — от них даже не будут требовать доказательств того, что им что-то в самом деле угрожает от властей РФ.

Упрощённая процедура эмиграции предусмотрена для покидающих Российскую Федерацию сотрудников международных компаний, правозащитников, журналистов, деятелей культуры. Об этом объявил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн в беседе с изданием Welt am Sonntag .

Мы хотим, чтобы эти люди получили разрешение на работу как можно быстрее. Этим людям разрешено работать здесь немедленно. Российские правозащитники, журналисты, критикующие Путина, и диссидентские деятели культуры, бежавшие в Германию, также нуждаются в быстрой защите и немедленном виде на жительство, — пояснил он.

Однако германский Минюст понимает, что в предоставленную «форточку» могут попытаться пролезть и люди, которым ничего на родине не угрожает и которые могут попытаться «монетизировать» сложившуюся в России ситуацию, чтобы эмигрировать под видом политических оппозиционеров, так как иных оснований для получения вида на жительство в Евросоюзе у них нет.

Когда я вижу многих людей, которые вынуждены покидать свои дома, в беде, потому что они подвергаются нападению войны, первое, что я вижу, это люди, которые заслуживают защиты и поддержки. Но, конечно, мы должны держать глаза открытыми. Если у нас сложится впечатление, что есть люди, которые пробираются сюда под вымышленными именами и фактическими утверждениями, мы будем расследовать эти факты и, при необходимости, привлекать этих людей к ответственности,— заявил министр.

Марко Бушманн IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Подобную хитрость пытались использовать ещё в позднесоветское время те граждане, у которых не было оснований получить статус иммигранта легальным путём (например, по этническому признаку или как востребованного на Западе профессионала). Такие нередко подделывали «доказательства», что они подвергаются репрессиям со стороны властей или окружения (за нетрадиционную сексуальную ориентацию, этническую принадлежность и т. д.) — например, писали сами себе письма с угрозами расправы.

Часто такой трюк в самом деле срабатывал, потому что работники иностранных посольств были не в состоянии вникнуть в тонкости жизни страны пребывания и находились в плену собственных стереотипов относительно «страны вечной зимы».

Поэтому Бушманн отметил, что если в дальнейшем выяснится, что граждане РФ просят визу беженцев под фальшивым предлогом, они будут привлечены к ответственности и депортированы.

Он отметил, что помимо экономических мигрантов, под видом политических беженцев в этот поток могут целенаправленно затесаться агенты российских спецслужб, чтобы «мутить воду» в Германии, в частности организовывать пророссийские демонстрации.

Мы не можем исключить возможность того, что маршрут в Германию будет использоваться для целенаправленного проникновения людей с целью дестабилизации нашей страны. Мы будем бдительны, — предупредил Бушманн.

Пророссийский автомобильный парад в Ганновере. Германия IMAGO/Ulrich Stamm/Global Look Press

Правда, Марко Бушманн в своём интервью не озвучил конкретики: с какого дня вступают в силу объявленные им меры, каковыми будут процедуры подачи таких заявлений и предоставления статуса политэмигрантов.

Массовая (не в абсолютных цифрах, а по сравнению с предыдущими годами) эмиграция граждан РФ началась сразу после 24 февраля 2022 года. Ее «ядро» составляют как раз перечисленные Марко Бушманном категории: сотрудники компаний, ушедших с российского рынка из-за санкций, профессионалы IT-отрасли, пацифистски настроенные интеллектуалы.

По экспертным оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), число одних только айтишников, намеренных покинуть Россию, может достигнуть 100 тысяч. Выступая в Госдуме 22 марта, глава РАЭК Сергей Плуготаренко сообщил , что страну уже покинули от 50 тысяч до 70 тысяч специалистов, работающих в этой сфере.

Всего же на данный момент из России уехало, по некоторым оценкам , порядка 200 тысяч человек; однако эта цифра не даёт ясности относительно того, какая часть уехала «с концами», а какая только намерена «пересидеть» тяжёлые времена и впоследствии вернуться «к отеческим гробам». Россияне уезжают не только в Европу, но и в более комфортные и близкие по языку страны бывшего СССР, в первую очередь в Армению и Грузию.

Те россияне, кто решит воспользоваться щедрым жестом властей ФРГ, могут быть чётко поделены на две категории, объяснил NEWS.ru немецко-российский общественный активист Владимир Сергиенко.

Первые — это те, кто эмигрирует в Германию «под заказ», то есть заранее зная своего будущего работодателя. Самым известным примером из этой категории является Марина Овсянникова. Быстрота, с которой она трудоустроилась в Die Welt, у многих вызывает уверенность в том, что её поступок (прорыв в прямой эфир российского ТВ с антивоенным плакатом. — NEWS.ru) был заранее спланированной по согласованию с этим немецким изданием операцией. Владимир Сергиенко глава Союза межнационального согласия ФРГ, писатель глава Союза межнационального согласия ФРГ, писатель

Марина Овсянникова Социальные сети

По мнению эксперта, журналисты из РФ не будут долго сидеть в Европе без работы — их с готовностью примут любые издания. Но вот второй категории потенциальных политэмигрантов из России — тем, кто уедет на свой страх и риск, — быстрая интеграция на германском рынке труда не гарантирована.

Для таких людей власти ФРГ, конечно, тоже максимально облегчают первые месяцы жизни в новой стране: они с первого дня получают право на работу, они могут встать на учёт на бирже труда, а с июня им будет выплачиваться и социальное пособие. В целом же, учитывая, что в Германии сегодня несколько миллионов безработных, приток ещё нескольких тысяч человек пройдет практически​ки незамеченным, — уверен он.

Сергиенко также полагает, что убежавшие от Путина россияне не столкнутся с какими-нибудь проявлениями русофобии, которая может помешать им начать жизнь в Германии с нуля.

Русофобия в Европе однозначно существует, это факт. Но это русофобия не по этническому признаку, а по политическому. Если ты поддерживаешь действия Кремля, то, естественно, отношение к тебе будет соответствующим. А если люди видят, что ты сам пострадал от политики властей, то немцы воспринимают тебя примерно так же, как они воспринимают украинских беженцев — с сочувствием, —констатирует он.

Michael Matthey/dpa/Global Look Press

До начала спецоперации Кремля против Украины и ужесточения уголовного законодательства в отношении несогласных политикой Владимира Путина внутри самой России зарубежные иммиграционные власти на слово подателям прошений об убежище верили далеко не всегда. От потенциальных эмигрантов требовали предъявить бумаги о, например, возбуждении в отношении них уголовного дела или иные доказательства репрессий.

После 24 февраля же некоторые западные правительства приняли на вооружение формулировку, которую придумал ещё в 1979 году писатель Василий Аксёнов в романе «Остров Крым»: «Это не эмиграция. Это эвакуация».

Тем не менее в практических терминах выехать из РФ стало ещё сложнее из-за прекращения международных перелётов, запрета рядом стран Евросоюза пропускать автомобили с российскими номерами и прочими мерами по изоляции России от внешнего мира.