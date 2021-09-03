Реквием по Панджшеру

Копия всегда слабее оригинала. И молодому Ахмад Шаху не выпал шанс стать вровень с отцом, также Ахмад Шахом, прозванным Масудом. Стать символом сопротивления в Панджшерском ущелье ему не удалось. Вернее, он понял бессмысленность такого противостояния. Никто из соседних или великих держав не откликнулся на призыв о помощи.

В запутанном афганском кроссворде с многочисленными незаполненными полями Ахмад Шах просто оказался лишним. Во всяком случае пока. А ведь он, как утверждают, год после гибели отца прожил в Душанбе, фактически под нашим контролем. Но ведь не просто так российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов называет «вменяемыми мужиками» боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Среди них, кстати, немалое число узбеков и таджиков. Не исключительно пуштуны, как 20 лет назад.

У России была уникальная возможность поддерживать прямые контакты с обеими противостоящими друг другу сторонами, но выбор свой она сделала однозначно. Не время нам снова влезать в афганские распри, чреватые непредсказуемыми последствиями, среди которых дополнительные потоки беженцев — не самое страшное. При этом все основные ценные месторождения в Афганистане, включая сильно востребованный литий, были открыты ещё советскими геологами. И российские компании явно не прочь принять участие в освоении такого «пирога».

К тому же талибы не просто так назвали китайцев главными партнёрами, которые с ними давно и настойчиво работали через дружественные пакистанские спецслужбы. Практически всё военное снаряжение «студентов» до получения ими щедрого штатовского наследства было китайского производства. Но ущелье, ставшее некогда символом сопротивления всем подряд, расположено аккурат между афгано-китайской границей и Кабулом. В некотором смысле военная кампания в этой точке могла бы не просто разорвать важные для Китая коммуникации, но и нанести удар по его хорошо известным стратегическим планам. Недаром же талибов вообще считали прокси-силой растущего Китая, нанёсшего их руками удар по американцам, гнездо которых у себя под боком Пекин не собирался терпеть вечно. И, как говорится, причём тут молодой Ахмад Шах, буквально путающийся под ногами на пути китайских планов?

А в планах у Китая создание на стабильной афганской территории своих перевалочных баз в рамках инициативы «Один пояс, один путь», строительство новых шоссейных дорог, грузовых аэропортов, прокладка трубопроводов. И, естественно, никаких помех Пекин не собрался терпеть, равно как и имеющий свои виды на утихомиренный Афганистан Катар, откуда только что вернулся кандидат в афганские премьеры Абдул Гани Барадар. Да и Турция спешит замолить свой грех участия в американских операциях в стране. Анкара вроде бы даже уже договорилась с новыми властями о взятии на обслуживание главного аэропорта.

Arman/Global Look Press

Не вдохновил Ахмад Шах и Запад, пребывающий в некотором трансе после поспешного американского бегства. Но, видимо, это состояние вскоре пройдёт. И, несмотря на все угрозы снять горную страну с европейского кошта в сотни миллионов евро в случае нарушении прав «женщины и человека», никто Китаю Афганистан окончательно не отдаст. Собственно, и молодой Ахмад Шах не с гор спустился, а в Лондоне получил диплом. В Америке продолжает функционировать фонд имени его отца. Один из Telegram-каналов даже сообщил, что, возможно, Панджшер посетил известный писатель-авантюрист Бернар-Анри Леви, который одновременно выступал против радикального ислама, но за создание независимого Косово, за ликвидацию Муамара Каддафи, против «российских политических репрессий» и политики Израиля. Так вот этот всеядный господин, явно работающий на определённые круги, мог передать в ущелье некоторое западное послание. Никто к тому же не верит в реальность американских бомбардировок, которые могут быть просто приглашением Кабула к торгу.

Так что судьбы Панджшера решали не только талибы. Вот только надо, чтобы и сами талибы разобрались в своей среде.