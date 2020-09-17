Расследованием ситуации в Белоруссии займётся независимая миссия ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/1989cce6-f8fb-11ea-a7fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Независимая миссия экспертов ОБСЕ изучит информацию о случаях нарушения прав человека в Белоруссии.

Об этом сообщила миссия США при ОБСЕ. По её данным, 17 сентября 17 стран-участниц запускают «московский механизм» ОБСЕ для того, чтобы сформировать независимую комиссию, передаёт РИА Новости.

Мы призываем белорусские власти сотрудничать с миссией, — говорится в сообщении.

В частности, эксперты займутся расследованием информации о фальсификации результатов выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, а также случаев «существенных препятствий свободе выражения и праву на мирные собрания».

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Россию оказать влияние на Минск с целью деэскалации и вступления белорусских властей в диалог на уровне ОБСЕ.