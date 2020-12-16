Расплата за С-400: Индия хочет избежать судьбы Турции

Индия рассчитывает, что администрация избранного президента Джо Байдена не будет препятствовать реализации подписанного с Россией контракта на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом NEWS.ru заявил источник в индийском дипломатическом корпусе. Приобретение этих средств ПВО идёт вразрез с американским Законом о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA), однако уходящая администрация Дональда Трампа не предпринимала против Нью-Дели серьёзных мер.

Индийский дипломатический источник выразил в разговоре с NEWS.ru надежду, что Белый дом при Байдене не станет форсировать применение санкций на базе CAATSA в отношении Индии за приобретение С-400. По его словам, оружейная сделка с Москвой не представляет никакой опасности для Вашингтона, поэтому повода для ограничительных мер нет.

Индийская сторона объявила о намерении приобрести российские ЗРС ещё в 2015 году. Контракт, стоимость которого оценивалась в $5,43 млрд, был подписан два года назад во время визита президента Владимира Путина в Индию. Это вызвало недовольство со стороны Вашингтона, однако в Белом доме давали понять, что «в каждом случае необходим конкретный анализ того, когда CAATSA должен применяться».

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер в начале этого года отмечал: в администрации прекрасно понимают, что Россия является давним партнёром Индии в области военно-технического сотрудничества. По его словам, в Америке не стремятся своими действиями нанести ущерб обороноспособности Индии, а также её национальной безопасности. Более того, как следует из его заявления, в Вашингтоне осознают то, что индийская сторона не может в одночасье отказаться от российского оружия и боевой техники.

Глядя на это с точки зрения будущей модернизации, обеспечения зрелости оборонного потенциала, мы и ведём откровенный разговор в обеих столицах (Вашингтоне и Нью-Дели. — NEWS.ru) по поводу того, что является возможным, а что способно поставить под угрозу модернизацию, — пояснил Купер.

Тем не менее, помощник госсекретаря сделал аккуратное предупреждение в адрес индийского руководства.

В плане модернизации и оперативной совместимости ключевое положение, которое было доведено до сведения индийских коллег применительно к их будущему потенциалу, заключается в следующем: не подвергайте риску дальнейшие благоприятные возможности, которые могут быть осложнены значительным объёмом покупки российских вооружений, — отметил Купер.

Тем не менее, никаких жёстких мер в отношении индийской стороны до настоящего времени не было. В октябре между представителями США и Индии состоялись переговоры в формате «2 плюс 2», по итогам которых министр обороны Индии Раджнатх Сингх продемонстрировал отсутствие какого-либо страха перед риском введения санкций на базе CAATSA. Так, министр заявил, что его страна самостоятельно будет решать, «какое оружие покупать, какое не покупать, у кого брать, а у кого не брать».

NEWS.ru

Однако последние ограничительные меры США в отношении Турции в ответ на приобретение и тестирование российских ЗРС не могли не породить в Индии определённых опасений. Контракт с российской стороной на поставку С-400 чрезвычайно важен на фоне всех пограничных трений между Индией и Китаем, которые обострились в этом году и привели к массовому кровопролитию. В связи с этим в Нью-Дели будут внимательно следить, какие шаги будут предприняты администрацией избранного президента США в первое время в отношении вопросов, связанных с соблюдением пунктов CAATSA.