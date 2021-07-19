Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Багдаде

Российский лидер Владимир Путин выразил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с терактом в Багдаде. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что убийство мирных жителей в канун праздника Курбан-байрам потрясает жестокостью и цинизмом. Россия решительно осуждает этот теракт и рассчитывает, что его организаторы и исполнители понесут наказание. Путин пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Кроме того, президент России подтвердил готовность к взаимодействию с Ираком в борьбе с терроризмом.

Ранее стало известно, что 25 человек погибли и 47 пострадали при взрыве на рынке в районе Мадинат ас-Садр в Багдаде. По словам силовиков, на рынке произошёл террористический акт с применением самодельной бомбы. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи после теракта поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошёл взрыв. Салех обратился к гражданам Ирака в связи с инцидентом.