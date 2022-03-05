Путин сравнил введение санкций против России с объявлением войны

Ввод санкций против России можно сравнить с объявлением войны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний. Он отметил, что РФ не может пройти мимо реальных угроз своей безопасности, сообщает РИА Новости.

Эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны, — сказал Путин.

24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент РФ намерен отдать под суд всех ответственных за «кровавые преступления» против населения Донбасса.

Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и ввёл «самый жёсткий» пакет санкций. Ограничительные меры затронут 70% банковского рынка РФ и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. О введении санкций в отношении российских банков объявил президент США Джо Байден. Аналогичные меры приняты в Канаде, а австралийские ограничительные меры коснутся российских олигархов и депутатов Госдумы.