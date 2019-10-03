Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай», что Россия «не может не сотрудничать с США».

Об этом сообщает РИА Новости. Глава государства уточнил, что Москва готова к сотрудничеству настолько, насколько готов к нему Вашингтон. Путин заметил, что внутриполитические конфликты в Соединённых Штатах приняли крайние и беспрецедентные в истории формы, однако это не должно помешать выстраиванию отношений двух стран, потому что «не возможно не работать с такой глобальной державой».

Ранее, как передавал News.ru, Владимир Путин заявил, что Россия занимает место в ряду ведущих и влиятельных держав и становится гарантом существующего миропорядка.

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