https://static.news.ru/photo/8d8a0620-e604-11e9-9e20-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай», что Россия «не может не сотрудничать с США».

Об этом сообщает РИА Новости. Глава государства уточнил, что Москва готова к сотрудничеству настолько, насколько готов к нему Вашингтон. Путин заметил, что внутриполитические конфликты в Соединённых Штатах приняли крайние и беспрецедентные в истории формы, однако это не должно помешать выстраиванию отношений двух стран, потому что «не возможно не работать с такой глобальной державой».

Ранее, как передавал News.ru, Владимир Путин заявил, что Россия занимает место в ряду ведущих и влиятельных держав и становится гарантом существующего миропорядка.