«Путин прав»: Байден согласился с позицией России об отношениях двух стран

https://static.news.ru/photo/14804fca-cc56-11eb-9209-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что согласен с позицией его коллеги Владимира Путина об отношениях между двумя странами, передаёт РИА Новости.

Путин прав, отношения РФ и США находятся на низшей точке, — сказал американский лидер на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи «Большой семёрки».

Также Байден заявил, что США хотят решить «вопрос поведения РФ». По мнению президента, оно не соответствует международному праву. При этом Байден указал, что Штаты не ищут конфликта с Россией и надеются, что у стран получится прийти к договорённостям.

Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что, если я буду отвечать [Путину] должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе, — отметил Байден, добавив, что будет очень прямо говорить с российским коллегой на предстоящем саммите в Женеве.

Что касается его решения не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным, оно связано с отсутствием необходимости. По словам Байдена, «это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру».

Предполагается, что в среду, 16 июня, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.

Ранее Путин заявил о необходимости наладить диалог с США и создать механизмы взаимодействия двух стран. Как сказал глава государства, есть вопросы, по которым Москва и Вашингтон могут действительно эффективно работать вместе.