Путин: пандемия станет точкой отсчёта для переосмысления происходящего

https://static.news.ru/photo/3932410e-1480-11eb-9eb3-fa163e074e61_660.jpg Антиковидные протесты в Праге Фото: Koudelkova Tereza/CTK/Global Look Press

Президент России Владимир Путин предложил уже сейчас начать переосмысление того, что происходит в мире, а нынешнюю пандемию коронавирусной инфекции использовать как точку отсчёта для этого процесса.

Российский лидер выступил 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай». По словам Владимира Путина, современное общество столкнулось с размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования.

Такой кризис не разрешается при помощи дипломатических переговоров или даже созыва крупной международной конференции. Он требует переоценки приоритетов или переосмысления целей. Начинать нужно с себя — с каждого человека, сообщества, государства, а уже потом бороться за мировое устройство, — цитирует ТАСС главу государства.

Он добавил, что пандемия коронавируса может послужить своеобразной точкой отсчёта для такой трансформации. По мнению Путина, переоценка всё равно понадобится рано или поздно, и лучше этот процесс начать сейчас.

Ранее Владимир Путин заявил, что мир строит на пороге «тектонических сдвигов» и перемен, а сложившийся из-за пандемии коронавируса тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время. Российский лидер считает, что в настоящий момент происходят процессы, которые обсуждались ранее. Так, в 2014 году участники клуба «Валдай» говорили на тему «Мировой порядок: новые правила или игра без правил», писал NEWS.ru.