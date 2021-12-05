Путин: около 200 млн человек в мире привились от COVID-19 вакцинами из РФ

Президент России Владимир Путин заявил во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой, что порядка 200 млн человек в мире привились от COVID-19 российскими препаратами. По словам главы государства, российские власти при решении задачи вакцинации от COVID-19 стараются идти не по пути принуждения, а по пути убеждения.

Действительно, важнейшая задача здесь — это вакцинация населения, — сообщил он, говоря о ситуации с пандемией. — И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой.

Путин подчеркнул, что данные из разных стран свидетельствуют о том, что отечественная вакцина от коронавируса является одной из самых эффективных и безопасных. Привитые отечественными не должны быть ущемлены в правах на передвижение между государствами, добавил президент.

Уже сегодня где-то около 200 млн человек получили прививки с помощью нашей вакцины. Но нужно всё-таки добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной «Спутник V», имели возможность так же, как и люди, привитые другими вакцинами, свободно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем — в глобальном смысле, человечества, — подчеркнул Путин.

По мнению российского лидера, для победы над коронавирусом необходимо объединять усилия на международном уровне, иначе из-за недостаточного уровня вакцинации в регионах мира будут появляться новые штаммы.

Для того чтобы победить эту болезнь, без всякого сомнения, нужно объединять усилия на международном уровне. Потому что, если хотя бы в одном каком-то регионе мира мы будем наблюдать проблемы, связанные с недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые и новые варианты — штаммы — будут снова и снова возвращаться. Даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий, — сказал Путин.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил накануне во время выступления на пленарном заседании третьего этапа XX съезда партии, что РФ смогла избежать сверхтяжёлых последствий пандемии коронавируса, несмотря на то что трудностей было много. Он добавил, что партия продолжит работу по преодолению последствий пандемии, а также будет стараться максимально донести до россиян необходимость вакцинации.