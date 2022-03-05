Путин назвал количество иностранных заложников на Украине

На Украине в заложниках держат свыше шести тысяч иностранных граждан, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава авиакомпаний. По его словам, ещё хуже украинская сторона относится к гражданам своей страны.

Президент подчеркнул, что неонацисты есть и в России, но не в составе правительства, «как на Украине».

Позвонили из Киева — предоставьте коридор, наши тут же отреагировали, приостановили боевые действия. Никого не выпускают, прикрываются людьми, как живым щитом, кто они после этого? Конечно, неонацисты, — сказал Путин.

Глава государства заявил, что подобные действия украинских властей ставят под угрозу государственность Украины.

Если руководство Украины продолжит делать то, что они делают, это поставит под вопрос будущее украинской государственности, и это будет целиком и полностью их ответственность, — сообщил Путин.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова обеспечивать гуманитарные коридоры как для мирных жителей Украины, так и для иностранцев. Министр заверил, что российские военные сделают всё возможное для открытия маршрутов. Он также добавил, что среди иностранцев на территории Укрaины есть граждане Китая, Индии и целого ряда африканских и азиатских cтран.

Ранее Путин заявил, что неонацисты взяли в заложники иностранных граждан, в том числе тысячи студентов, которые проходили обучение на Украине, а также более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3179 граждан Индии.