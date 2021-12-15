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Путин и Си Цзиньпин начали переговоры по видеосвязи

11:28, 15 декабря 2021
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры по видеосвязи Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали двусторонний саммит, который проходит по видеосвязи. Во время приветствия лидеры стран улыбнулись и помахали друг другу руками. Прямой эфир встречи идёт на российском телеканале «Россия 24».

Во время своей приветственной речи Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

На переговорах ожидается обмен мнениями по международным делам, в частности, будет затронут вопрос «весьма агрессивной риторики как со стороны НАТО, так и со стороны США», что требует обсуждения между лидерами России и Китая.

Помимо этого, на встрече обсудят ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений. В их число входят темы энергетики, сотрудничество в области высоких технологий, совместные инвестиции, торговля. Также традиционно у лидеров состоится обмен мнениями и по региональным проблемам.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что первая часть встречи будет открытой. О её итогах впоследствии расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее в Белом доме раскрыли подробности онлайн-переговоров между Джо Байденом и Путиным, состоявшиеся 7 декабря. В числе прочего стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные темы, в частности Иран.

Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины. Он призвал российского коллегу к дипломатическому урегулированию и предупредил, что в случае военной эскалации со стороны России последует коллективный ответ Запада. Он будет включать в себя экономические и иные решительные меры.

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