Путин и Си Цзиньпин начали переговоры по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали двусторонний саммит, который проходит по видеосвязи. Во время приветствия лидеры стран улыбнулись и помахали друг другу руками. Прямой эфир встречи идёт на российском телеканале «Россия 24».

Во время своей приветственной речи Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

На переговорах ожидается обмен мнениями по международным делам, в частности, будет затронут вопрос «весьма агрессивной риторики как со стороны НАТО, так и со стороны США», что требует обсуждения между лидерами России и Китая.

Помимо этого, на встрече обсудят ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений. В их число входят темы энергетики, сотрудничество в области высоких технологий, совместные инвестиции, торговля. Также традиционно у лидеров состоится обмен мнениями и по региональным проблемам.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что первая часть встречи будет открытой. О её итогах впоследствии расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее в Белом доме раскрыли подробности онлайн-переговоров между Джо Байденом и Путиным, состоявшиеся 7 декабря. В числе прочего стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные темы, в частности Иран.